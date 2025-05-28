Глава МИД Турции Фидан посетит Киев

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Киев по приглашению украинской стороны. Об этом соощает ТАСС со ссылкой на источники в МИД страны.

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В ходе визита, который пройдет с 29 по 30 мая, глава турецкого МИД заявил о готовности Анкары провести новые переговоры между Россией и Украиной. Также, по словам источника, Фидан намерен обратить внимание на важность безопасности судоходства в черном море.

26 мая руководитель турецкого внешнеполитического ведомства встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой их переговоров стали обсуждение двусторонних отношений и вопрос конфликта на Украине, а также перспектив его урегулирования.

16 мая по инициативе президента России Владимира Путина в Стамбуле состоялись прямые переговоры Москвы и Киева. Они прошли во дворце Долмабахче.

Российская сторона, как отмечал глава делегации Владимир Мединский, осталась удовлетворена контактом с украинскими переговорщиками. Обе делегации выразили готовность продолжать переговоры, в том числе по вопросу прекращения огня.