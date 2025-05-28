Мерц поможет Зеленскому создать мощное средство поражения

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 мая, прибыл в Берлин. Его самолет приземлился в столичном аэропорту Шенефельд. Ожидается, что сегодня канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с Зеленским объявит о передаче Украине средств для создания собственных крылатых ракет дальностью до 2500 км. Об этом сообщает Billd.

В статье отмечается, что на сегодняшней встрече Мерца с Зеленским может быть объявлено о передаче Украине средств на разработку собственных крылатых ракет дальностью до 2500 км. Издание ссылается на источники, публикуя эту информацию.

В тоже время отмечается, что Германия не будет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, так как эта тема в правительстве считает табуированной.

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Кроме этого, Германия может предоставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II с ракетами. Дальность стрельбы этих систем - до 85 км.