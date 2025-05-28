Город был уничтожен за 17 секунд: 30 лет трагедии в Нефтегорске

30 лет назад на северо-восточном побережье острова Сахалин произошло одно из самых разрушительных землетрясений в истории современной России. Толчки были настолько сильными, что за 17 секунд практически полностью уничтожили поселок Нефтегорск, где на тот момент проживали более 3 тысяч человек.

Городок нефтяников был основан в 1964 году. К 1995 году в нем было построено 17 пятиэтажных 80-квартирных жилых домов, четыре двухэтажных кирпичных и крупноблочных дома, четыре детских сада, школа и другие сооружения.

В ту роковую ночь в Доме культуры проходила дискотека — школьники отмечали окончание учебного года. Танцы должны были завершиться в час ночи, но молодежь расходиться по домам не спешила. В качестве компромисса им предложили поставить последний трек. В середине песни музыка оборвалась, погас свет, и на людей посыпался потолок.

«Из всего выпуска [который был на дискотеке] в живых осталось только 3-4 человека. Диджей Валерий Холопенков, которого уговорили ребята поставить еще одну песню, остался жив, в отличие от тех, кто находился в зале», — приводит слова пожарного Василия Буцерка «Газета.Ru».

Менее чем за минуту развалились пятиэтажные дома, была разрушена участковая больница Нефтегорска, погибли 30 врачей и медсестер. Оказались уничтожены мосты на дороге Нефтегорск – Оха, нарушилась связь.

После разбора завалов Нефтегорск решили не восстанавливать.

Сейчас вместо поселка песчаная пустыня с надгробными плитами и мемориальным комплексом. Плиты лежат на площадках, где стояли 17 пятиэтажек, а мемориал — на том месте, где проходил выпускной бал школьников.

В трагедии погибли 2040 жителей Нефтегорска, в том числе 268 детей.