Зеленский назвал дату окончания конфликта и пригрозил России

Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами высказал мнение, что к июню 2026 года боевые действия будут прекращены. При этом он пригрозил России сильными последствиями от западных санкций, в том числе и новых, которые обсуждал с европейскими партнерами и с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в Ватикане.

"Июнь 2026-го - мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень", - приводит "Интерфакс-Украина" слова Зеленского.

Он также отметил, что украинское руководство считает, что с лета 2026-го года российская экономика начнет сильно чувствовать последствия от ранее введенных западных санкций и не сможет расти.

Кроме этого Зеленский рассказал, что Украина проговаривала с партнерами из ЕС детали уже 18-го пакета санкций против РФ (недавно был введен 17-й пакет, - Ред.). Он допустил, что в новом пакете могут быть "сильные вещи".

"Мы ждем санкции от Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул Зеленский, добавив, что проговаривал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане.

"Мы с ним проговаривали два главных аспекта - энергетика и банковская система. Смогут ли США ввести санкции в два сектора? Я бы очень хотел", - сказал Зеленский журналистам.

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Напомним, что сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на 13-й встрече высоких представителей по вопросам безопасности, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров между Москвой и Киевом. Он отметил, что Россия продолжит настаивать на отмене дискриминационных законов на Украине, а также на нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины. Он назвал это ключевыми требованиями.