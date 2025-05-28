Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в рамках переговоров по прекращению украинского конфликта.

Об этом в среду, 28 мая, пишет AFP.

— Если Путину неудобна двусторонняя встреча или все хотят, чтобы встреча была трехсторонней, я не против. Я готов к любому формату, — высказался Зеленский, его цитирует РБК.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время будет объявлена информация о новом раунде переговоров между представителями России и Украины. При этом, по его словам, Москва будет настаивать на отмене Киевом всех дискриминационных законов на Украине.

Зеленский: ВСУ находятся в Курской области

Писатель Захар Прилепин в свою очередь высказал мнение, что на нынешних переговорах все будет также, «как было предыдущие три года». По его словам, СВО может продлиться еще 12 лет. Дональд Трамп также заявил о том, что с Россией могли бы произойти «очень плохие вещи», если бы не его персональные усилия.