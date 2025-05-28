Зеленский раскрыл, где может пройти второй раунд переговоров

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Швейцария рассматривается в качестве места для продолжения переговоров с Россией. Об этом пишет украинское издание «Страна».

По его словам, Москва предложила Белоруссию в качестве площадки для переговорного процесса, однако Украина отказалась, потому что якобы «оттуда летели ракеты, заходили войска».

Киев согласен на «нейтральные площадки» - Турцию, Ватикан и Швейцарию.

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До этого замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Брусило заявил, что Киев не признает Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область регионами Российской Федерации, это «красная линия».