Союзники канцлера ФРГ Фридриха Мерца резко отреагировали на его слова о снятии ограничений на поставки продукции военного назначения для Украины, пишет Politico.

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"Канцлер попал под шквал критики в своих собственных рядах из-за неясных заявлений о том, готова ли Германия предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, которые могут наносить удары вглубь российской территории", — поделился подробностями автор публикации.

Издание приводит слова депутата бундестага Родериха Кизеветтера, назвавшего заявления Мерца бесполезными.

Отмечается, что неразбериха вокруг Taurus грозит омрачить визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Берлин в среду.

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26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Соединенные Штаты и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать оружием дальнего радиуса действия позиции на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам продукции военного назначения украинской стороне.

Дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые несут бомбардировщики Су-24 Воздушных сил Украины, теоретически могут долететь до Тулы при запуске из воздушного пространства над Черниговом. Кроме того, в радиусе поражения могут оказаться другие города, в числе которых Елец, Воронеж и Смоленск.