Раскрыт важный выбор Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп должен сделать выбор по Украине — продолжить или прекратить военную помощь Киеву. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Перед нынешней администрацией стоит выбор: санкционировать дополнительную помощь Украине в сфере безопасности, чтобы она продолжала получать оружие, необходимое для защиты своей страны. Или выбрать другой курс и позволить США свернуть помощь в области безопасности, что поставит Украину в невыгодное положение, сыграет на руку России и, в конечном счете, придаст ей сил и будет стимулировать ее к продолжению войны», — сказал бывший директор по Украине в Совете национальной безопасности при бывшем главе Белого дома Джо Байдене Дэвид Шимер.

Как отмечает издание, любой сдвиг в урегулировании конфликта на Украине будет зависеть от личных предпочтений Трампа, который ясно дал понять, что только он является арбитром политики США.

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Ранее экс-представитель США на Украине Курт Волкер заявил, что Трамп не готов к введению серьезных мер в отношении России. По его словам, у американского лидера было множество возможностей надавить на Россию, однако он отказывался это делать.