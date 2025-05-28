Израиль оповестил США о готовности атаковать ядерные объекты Ирана

Израиль в начале мая оповестил администрацию президента США Дональда Трампа, что готовится атаковать ядерные объекты Ирана. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

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«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожает сорвать переговоры (Тегерана и Вашингтона. — «Газета.Ru»), нанеся удар по основным объектам Ирана по обогащению урана», — говорится в публикации.

По данным, Нетаньяху может отдать приказ о нанесении удара по Ирану, даже если Вашингтон заключит сделку с Тегераном.

22 мая глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Иран в случае удара Израиля по иранским ядерным объектам будет рассматривать США как соучастника такой атаки и заставит их за нее ответить.

Министр также отметил, что ядерная программа Ирана находится под всесторонним контролем Международного агентства по атомной энергии, ни один из отчетов которого не указывал на ее отклонение от мирного характера.