«Стоит принимать всерьёз»: в Госдепе объяснили заявления Трампа о Путине

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что президент США Дональд Трамп не разочарован в России, но его предупреждения стоит принимать всерьёз. Об этом сообщает The Independent.

Ранее Трамп раскритиковал российское руководство в своей соцсети Truth Social. По словам президента США, если бы не он, «с Россией уже давно случились бы очень плохие вещи». Также Трамп заявил, что глава России Владимир Путин «играет с огнем».

«Я бы не назвала это разочарованием», - так Брюс высказалась о последних замечаниях Трампа.

По ее словам, новый пост Трампа был «заявлением человека, который возглавил усилия по достижению мира во многих регионах, ясно дав понять и полностью открыто говоря о том, что происходит». У Трампа «есть много инструментов», чтобы положить конец «бойне», и России стоит отнестись к комментариям президента США «серьёзно», заключила Брюс.

Как отмечает The Independent, Кремль не дал прямого ответа на последние заявления Трампа, отметив, что они связаны с «эмоциональной перегрузкой» сторон, вовлеченных в урегулирование. В администрации президента РФ отмечали, что власти России благодарны Трампу за его усилия по достижению мира.