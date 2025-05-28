«Будет еще хуже»: в Великобритании признали, что ошиблись насчет России

Ожидания, что санкции приведут к краху России, не подтвердились. Необходимо провести переговоры между Москвой и Вашингтоном для урегулирования ситуации на Украине, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.

По словам эксперта, сейчас на Украине наступил кризис, «который был очевиден еще с 2022 года, когда Россию называли газовой колонкой и утверждали, что она развалится под тяжестью санкций».

«Наступил момент, когда надо начать серьезные переговоры, и явно не с Европой и Украиной, а напрямую между Россией и США», — отметил Меркурис.

Специалист подчеркнул, что подобные переговоры способны в полной мере разрешить глубинные причины конфликта на территории Украины. По его словам, исход от поставки Украине поставки ракет Taurus и введения новых санкций против РФ будет «один и тот же». Речь идет о полном поражении Украины, что «будет еще хуже для Запада, чем сейчас», отметил Меркурис.

Ранее кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович заявила «Газете.Ru», что главный урок антироссийских санкций — трудности с импортозамещением электроники, техники, частей и комплектующих.