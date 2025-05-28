Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что риторика западных союзников киевского режима о дальнобойном оружии для вооруженных сил Украины говорит о стремлении не допустить урегулирования конфликта.

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По его словам, вся словесная эскалация конфликта на Украине со стороны «союзников» является подпиткой безумия главы киевского режима Владимира Зеленского.

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«Зеленский, в свою очередь, цепляется за любой повод, чтобы продолжить этот конфликта. Даже за несуществующие «таурусы», - отметил Дубинский.

Он уточнил, что глобалисты пытаются загнать Киев в ситуацию, при которой остановить данный конфликт будет невозможно.