Арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что риторика ЕС о дальнобойных ударах Украины свидетельствует о планах сорвать урегулирование. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что власти Германии, Франции, Британии и США сняли ограничения на дальность ударов ВСУ западным оружием. По его словам, ВСУ получили разрешение атаковать этим оружием военные объекты на территории России.

Позже Мерц уточнил, что такое решение было принято еще несколько месяцев назад. В Кремле заявили, что это идет вразрез со стремлениями к урегулированию.

Дубинский назвал высказывания Мерца «словесной эскалацией». По мнению депутата, цель этих заявлений - «подпитка безумия» Владимира Зеленского, который стремится затянуть конфликт. Дубинский считает, что в западных странах хотят, чтобы украинский конфликт дошел до стадии, когда остановить его будет невозможно.

«Им поскорее нужен труп Украины, чтобы разобрать его на органы», - заключил депутат.

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Издание Politico ранее рассказало, что Мерца раскритиковали в его собственной партии из-за неясных заявлений по поводу поставок дальнобойных ракет Taurus Украине. Как отмечает издание, слова Мерца о дальнобойных ударах ВСУ были интерпретированы как анонс поставок Taurus Киеву. Однако канцлер «пошел на попятную», заявив, что его комментарии касались «того, что происходило в течение нескольких месяцев».

Германия до сих пор не предоставляла Киеву ракеты большой дальности, что делает разговоры о снятии ограничений на дальнобойные удары «в целом бесполезными, поскольку они подчеркивают слабость Европы по отношению к России», процитировало Politico одного из немецких депутатов.