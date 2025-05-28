Грузинский министр, находящийся под санкциями Великобритании, подал в отставку

Руководитель МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что принял решение подать в отставку. Также он уходит с постов.

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Гомелаури сказал, что занимал министерский пост в течение десятилетия, и пребывание в данной должности было для него "очень трудной задачей". Также он заявил, что продолжает поддерживать грузинскую правящую партию.

Великобритания в конце 2024 года объявила санкции против Гомелаури после того, как грузинские власти отложили переговоры о присоединении к Евросоюзу и, как утверждается, применяли силу против участников протестных митингов.