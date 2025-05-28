Маск выразил разочарование законопроектом Трампа о сокращении госрасходов
Американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск в интервью телеканалу CBS News выразил разочарование законопроектом президента США Дональда Трампа о сокращении госрасходов.
«Я был разочарован, увидев законопроект о масштабных расходах, который... увеличивает дефицит бюджета... и подрывает работу, проделанную командой DOGE», — заявил Маск.
Ранее издание Politico отметило, что Маск начал исчезать из политического инфополя.
Трамп при этом сообщил о намерении пересмотреть некоторые инициированные Маском сокращения.