Трамп может начать новую фазу «агрессии против России»

Президент США на фоне критики в адрес президента РФ Владимира Путина может перейти к «новой фазе агрессии против России». Об этом пишет американская газета The New York Times.

Отмечается, что Трамп обвинил Путина в «игре с огнем» во вторник. На этом фоне он рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.

«Однако после четырех месяцев пустых угроз в адрес Путина еще предстоит выяснить, являются ли последние резкие комментарии Трампа признаком новой фазы агрессии против России или очередным обманом», — говорится в сообщении издания.

Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп рассматривает возможность «полного отказа» от содействия переговорному процессу между Россией и Украиной.

25 мая агентство Reuters сообщило, что ночью Вооруженные силы РФ совершили крупнейшую воздушную атаку на территорию Украины с начала конфликта. Как заявили официальные лица на Украине, на страну «обрушился шквал» из 367 беспилотников и ракет.

СМИ: Путин почти сжег «золотой мост» Трампа

Впоследствии произошедшее прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что недоволен действиями российского лидера и не знает, «что с ним случилось». Хозяин Белого дома подчеркнул, что всегда ладил с Путиным, но сейчас он «запускает ракеты в города» и этим вызывает недовольство главы США. Трамп также сообщил о возможном введении новых санкций против РФ.