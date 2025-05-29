Раскрыт диалог Макрона с женой после скандальной пощечины

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит назвала супруга неудачником. Об этом пишет британское издание Express.

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Газета обратилась к специалистам по чтению по губам, чтобы попытаться полностью восстановить диалог президентской четы после скандальной пощечины в аэропорту Ханоя. Эксперты пришли к выводу, что Макрон при сходе по трапу предложил жене руку, но та отвергла заботу и якобы прошептала: «Отстань, жалкий неудачник» («Dégage, espèce de loser»).

После этого Макрон сказал «Давай попробуем, прошу тебя» («Essayons, s’il te plaît»), но Брижит ответила «Нет». «Понимаю» («Je vois»), — завершил диалог французский лидер.

Британская благотворительная организация National Deaf Children's Society, специализирующаяся на помощи глухим детям, утверждает, что даже в самых благоприятных условиях по губам можно разобрать лишь 30-40 процентов сказанного .

Елисейский дворец подтвердил подлинность видео, на котором Бриджит ударила главу Пятой республики. При этом изначально Париж изначально настаивал, что оно могло быть сгенерировано искусственным интеллектом и якобы распространено пророссийскими аккаунтами в соцсетях. Сам Макрон объяснил, что у них с супругой случаются ссоры, однако пощечина была, скорее, шуткой.