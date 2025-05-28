Стало известно о сомнениях Трампа в вопросе новых санкций

Президент США Дональд Трамп еще не принял решение о введении дополнительных ограничительных мер в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По их данным, Трамп опасается, что Москва откажется от переговоров о прекращении огня в случае угрозы новых экономических санкций со стороны Вашингтона.

Трамп оказался недоволен Путиным

Ранее источники газеты The Wall Street Journal проинформировали, что президент США обдумывает введение очередных рестрикций в отношении РФ и планирует выйти из переговорного процесса. Новые ограничения могут затронуть банковскую сферу, но речь идет и о "других мерах давления", чтобы вынудить российское руководство пойти на необходимые США уступки.