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Армия РФ закрепилась в Строевке

Российские войска закрепились в Строевке Харьковской области, продвинувшись на один километр вглубь позиций противника. Об этом сообщает ТАСС.

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что эти действия создали стратегический плацдарм для формирования буферной зоны в регионе. Кроме того, российские силы уничтожили передовые позиции ВСУ севернее Бологовки в Купянском районе, которые находились вблизи государственной границы РФ.

В Байкальске после нападения с ножом на подростков создали оперативный штаб

В Байкальске после трагического инцидента с ножевым нападением на подростков создан оперативный штаб, сообщает ТАСС.

В результате нападения четверо детей погибли, еще четверо были госпитализированы, а нападавший погиб при пожаре, возникшем в доме.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что на место выехали заместитель губернатора Вячеслав Эглит и заместитель председателя правительства Валентина Вобликова, а также специалисты из различных министерств для оказания помощи пострадавшим.

По предварительным данным, конфликт возник во время празднования дня рождения в Байкальске, и все происшествие зафиксировано в СНТ "Горный Байкал".

Маркетплейсы могут обязать соблюдать требования к обороту товаров

Минэкономразвития разрабатывает законопроект, согласно которому платформы будут нести ответственность за проверку наличия маркировки и оценку соответствия продукции. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках проекта "О платформенной экономике" планируется установить обязательства для маркетплейсов по соблюдению требований к обороту товаров, включая контроль маркировки и оценки соответствия, а также ответственность за их нарушение.

Эти меры направлены на усиление контроля за качеством и безопасностью товаров, реализуемых через электронные площадки в России.

Минприроды РФ прорабатывает запрет тонких пакетов

Министерство природных ресурсов и экологии России рассматривает возможность запрета до 2030 года использования тонких пакетов и пленок толщиной менее 20 микрометров, которые сложно перерабатывать из-за их состава и загрязнений. Об этом сообщает ТАСС.

Замглавы министерства Денис Буцаев отметил, что такие материалы не востребованы у утилизаторов и не проходят сортировку, однако при замене на биоразлагаемые аналоги их можно будет утилизировать через компостирование.

В рамках новых мер также планируется ограничить использование полистирольной упаковки для пищевых продуктов и цветных многослойных бутылок из ПЭТ с ПВХ-этикетками, что связано с трудностями их переработки.

Трамп может готовить масштабную сделку с РФ и Китаем о сферах влияния

Президент США Дональд Трамп может готовить масштабное соглашение с Россией и Китаем о разделении сфер влияния. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Согласно аналитикам, такие действия и заявления Трампа свидетельствуют о его намерении создать мир, в котором Москва, Пекин и Вашингтон станут центрами силы в разных регионах, наподобие имперской политики XIX века.

В числе возможных шагов — контроль за Гренландией, Канадой и Панамским каналом, а также признание Россией новых территорий. Некоторые эксперты считают, что эти заявления не обязательно связаны с четкой стратегией.