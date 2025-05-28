Келлог отреагировал на слова Медведева о Третьей мировой войне

Келлог назвал слова Медведева о Третьей мировой безрассудными
Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог прокомментировал заявление замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева о Третьей мировой войне. Он назвал такие высказывания безрассудными и призвал к прекращению огня на Украине.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
«Разжигание страха перед Третьей мировой войной — неудачный, безрассудный комментарий Дмитрия Медведева, не подобающий мировой державе», — говорится в сообщении.
По словам американца президент США Дональд Трамп якобы работает над тем, чтобы прекратить вооружённый конфликт.
Кроме того, Келлог снова призвал к прекращению огня.
Медведев оценил слова Трампа об «играющем с огнем» Путине
Ранее Дмитрий Медведев отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа пригрозившего России «очень плохими вещами», заявив, что знает только одну плохую вещь — Третью мировую войну.