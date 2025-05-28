Келлог отреагировал на слова Медведева о Третьей мировой войне

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог прокомментировал заявление замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева о Третьей мировой войне. Он назвал такие высказывания безрассудными и призвал к прекращению огня на Украине.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Разжигание страха перед Третьей мировой войной — неудачный, безрассудный комментарий Дмитрия Медведева, не подобающий мировой державе», — говорится в сообщении.

По словам американца президент США Дональд Трамп якобы работает над тем, чтобы прекратить вооружённый конфликт.

Кроме того, Келлог снова призвал к прекращению огня.

Медведев оценил слова Трампа об «играющем с огнем» Путине

Ранее Дмитрий Медведев отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа пригрозившего России «очень плохими вещами», заявив, что знает только одну плохую вещь — Третью мировую войну.