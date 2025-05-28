NYT: Трамп хочет заключить грандиозную сделку с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп может готовить "грандиозную" сделку с Россией и Китаем. Об этом пишет газета The New York Times.

В публикации говорится, что для главы Белого дома "любое время подходящее для заключения сделок". Однако сейчас это как никогда актуально с лидерами Китая и России, пишет издание.

На прошлой неделе президент США заявил о намерении нормализовать торговлю с Россией.

Возможно, отмечают авторы статьи, Трамп имеет в виду "нечто еще более масштабное, связанное с Россией и КНР, и это будет грандиозная сделка".

Действия хозяина Белого дома и его публичные высказывания, по мнению NYT, свидетельствуют о возможном стремлении Трампа к такому устройству мира, в котором каждая из трех держав будет доминировать в своей части земного шара.