Президент Лаоса извинился за свое отсутствие на Параде Победы в Москве

Президент Лаоса Тхонглут Сисулит во время переговоров во Вьентьяне с генпрокурором России Игорем Красновым попросил его передать извинения президенту РФ Владимиру Путину: Сисулит не смог попасть на праздничные мероприятия ко Дню Победы в Москве.

"Хочу воспользоваться возможностью, и послать свои извинения, что не смог присутствовать на этом важном мероприятии, посвященном 80-летию Великой Победы над фашистской Германией",- сказал президент Лаоса по-русски.

И добавил, что "это великое сожаление" для него и для всего лаосского народа.

По словам Сисулита, препятствием для приезда в Москву стал положительный тест на COVID-19, который он сдал за 10 часов до отлета Москву.

"Я не решился встретиться с Путиным и другими высокопоставленными гостями при таких обстоятельствах", - еще раз извинился лаосский лидер.

В ответ Краснов сказал, что Путин передал президенту Лаоса "теплые и наилучшие пожелания".

Как отметил генпрокурор, возглавляемая им делегация прибыла во Вьентьян как раз в развитие договоренностей двух президентов - для углубления двусторонних контактов в правоохранительной сфере.

"В числе приоритетных направлений сотрудничества - вопросы противодействия транснациональной организованной преступности, в том числе в цифровой среде, терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, коррупции, отмыванию преступных доходов",- отметил Краснов.

По его мнению, компетентные органы двух стран смогут достичь договоренностей в целях укрепления взаимодействия по самому широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.

В свою очередь Тхонглут Сисулит назвал визит генерального прокурора России в Лаос "знаменательным" и подчеркнул, что у двух стран есть много областей, где можно углублять сотрудничество.

В Лаос Краснов прилетел сразу после двухдневных переговоров в Камбодже.