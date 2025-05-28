В России назвали Швецию плацдармом для реализации амбиций НАТО

Швеция превращается в плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО. В свою очередь, Россия будет делать необходимые выводы с учетом шведского участия в альянсе, рассказал посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев, пишет РИА Новости.

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«Линия на оголтелую милитаризацию собственной страны и всего европейского региона в целом, избранная действующими шведскими властями, ставит под сомнение многолетние усилия их предшественников», — подчеркнул он.

Беляев также подчеркнул, что Россия будет делать необходимые выводы с учетом конкретных параметров шведского участия в НАТО. Москва будет адекватно реагировать для надежного обеспечения своей безопасности, резюмировал он. Ранее политолог Сергей Марков заявил, что большая война идет в Европу из-за безумной политики руководителей стран. Так он оценил снятие Западом ограничений на дальность ударов по России.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине.