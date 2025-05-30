Келлог оценил отношения Трампа и Путина

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог выразил мнение, что у президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина сложились сильные личные отношения. Об этом он сказал в эфире ABC News.

«Я думаю, суть в том, что здесь есть личные отношения, которые очень сильны», — цитирует его РИА Новости.

Келлог объяснил слова Трампа об «игре с огнем» Путина

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин во время телефонной беседы с Трампом слышал оригинальную речь собеседника.