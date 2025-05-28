Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что украинское руководство не стремится к быстрому и мирному урегулированию конфликта. Такое мнение политик высказал в своем Telegram-канале, комментируя последние заявления президента Украины.

Слуцкий назвал угрозы Владимира Зеленского о массированных атаках дронами и ракетами подтверждением нежелания Киева вести переговоры. По мнению парламентария, такая позиция поддерживается частью европейских политиков, которых он назвал "партией войны".

"Зеленский пригрозил России новыми терактами, пообещав огневой шквал дронов, ракет и "баллистики". Киев не заинтересован в скором и успешном завершении переговорного процесса", - написал депутат.

Политик предупредил, что подобные действия являются опасной "игрой с огнем", и призвал Вашингтон объективно оценивать ситуацию. Он подчеркнул, что Россия вправе защищать своих граждан и наносить удары по военным объектам на подконтрольной Украине территории.

Зеленский заявил, что Украина ответит на российские удары

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