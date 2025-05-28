Арестович* назвал главную цель спецоперации России на Украине

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) назвал главную цель специальной военной операции (СВО).

По его мнению, у России нет задачи в занятии как можно большего числа украинских регионов, а главной задачей СВО является заставить Украину престать быть анти-Россией, передаёт «Военное дело».

«Смена проектности – вот цель Москвы, – подчеркнул политик. – Но неофициальные лица говорят, смена проектности плюс переход в некую общую проектность – это перспектива целей, которые будут заявлены официально, если ближайший год или полгода не дадут результатов».

Арестович при этом предупредил, что чем дольше Украина будет сопротивляться, тем меньше территорий у неё останется, а впоследствии будет поставлен вопрос о создании на месте бывших украинских территорий союзного с Россией государства.

«Завтра у вас не будет 6 областей, потом 8, потом 12, потом не будет 24. За 5, 10, 15 лет Россия всё заберёт, так как она просто не станет терпеть огромное антироссийское образование на своих границах», – резюмировал экс-советник офиса президента.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Арестович сделал шокирующее заявление о судьбе Украины.

Арестович* сделал неожиданное заявление о границах Украины

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