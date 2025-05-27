Келлог объяснил слова Трампа об «игре с огнем» Путина

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог объяснил слова главы Белого дома Дональда Трампа об «игре с огнем» президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.

По мнению Келлога, такими словами Трамп предупреждает Путина о возможном ухудшении личных отношений. При этом он подчеркнул, что такой исход стал бы «большой ошибкой» для России, поскольку «с Трампом можно продвинуться дальше, чем без него».

«Думаю, огонь, о котором он говорит — это личные отношения. <...> Президент Трамп действительно ценит личные отношения. И я действительно понимаю это, когда вижу такое. <...> А игра с огнем... Не стоит ломать эти отношения с президентом Трампом. Не следует. Потому что вы с президентом Трампом продвинетесь намного дальше, если сможете наладить такие личные <...> отношения», — заявил Келлог.

«Играет с огнем»: Трамп сделал заявление о Путине

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин «играет с огнем».