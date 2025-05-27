Страны ЕС договорились продолжить процедуру по лишению Венгрии права голоса

Страны Евросоюза договорились продолжить слушания о применении к Венгрии седьмой статьи Договора о ЕС, которая предполагает лишение страны права голоса за нарушение основных принципов блока. Об этом сообщает РБК.

Стоит отметить, что процесс в отношение Венгрии был запущен ЕС еще в 2018 году. Тогда Будапешт обвиняли в предполагаемых нарушениях верховенства права в области правосудия и свободы СМИ, а также прав граждан на собрания. Поводом к этому стали законопроект «О прозрачности общественной жизни», который Венгрия внесла в парламент страны, он вводит обязательную регистрацию в специальном реестре НПО и СМИ, финансируемых из-за рубежа, и заморозку их финансирования, если власти сочтут их деятельность угрозой национальному суверенитету. Также страны ЕС недовольны политикой Будапешта в отношении меньшинств и, особенно, запретом на проведение ЛГБТ*-парадов.

С новой силой призывы лишить Венгрию голоса стали звучать в ЕС на фоне разногласий Брюсселя и Будапешта по поводу конфликта на Украине. В частности, поводом к этому послужило решение Венгрии заблокировать работу над новым пакетом военной помощи Киеву на 20 миллиардов евро.

На сегодняшний день Евросовет рассматривал вопрос лишения Будапешта права голоса восемь раз. Последний раз блок собирался 27 мая, однако европейские страны так и не смогли достичь необходимого единства по этому поводу.

Несмотря на это, по словам еврокомиссара по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкла Макграта, слушания, прошедшие во вторник, показали, что серьезные опасения в отношении Венгрии в странах ЕС не только сохраняются, но и усугубились.

«Позиция Еврокомиссии в целом не изменилась. Процедура, предусмотренная седьмой статьей, должна продолжаться до тех пор, пока вопросы, которые ее вызвали, остаются нерешенными. Однако мы по-прежнему готовы к конструктивному взаимодействию с венгерскими властями по всем этим вопросам», — сказал он.

Процесс рассмотрения седьмой статьи Договора о ЕС предполагает два этапа. Первый включает в себя слушания, в рамках которых изучается ситуация в стране, подозреваемой в нарушении принципов Евросоюза, и озвучивается позиция данного государства. Для перехода ко второму этапу необходимо, чтобы 22 страны признали, что обвиняемое государство нарушило Договор о ЕС. После этого блок сможет проголосовать за лишение ее представителя в Евросовете права голоса. При этом соответствующее решение может быть принято только единогласно (без учета голоса государства, в отношении которого ведутся разбирательства).

*международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России