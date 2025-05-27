Во Франции назвали Мерца опасным и сумасшедшим человеком

Политика канцлера ФРГ Фридриха Мерца может привести к тяжелым последствиям для Европы и мира в целом, предупредил в соцсети Х лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Накануне глава правительства ФРГ призвал ввести санкции против Словакии и Венгрии. Он уточнил, что следует приостановить их финансирование из средств ЕС.

«Новый канцлер Германии Мерц действительно сумасшедший и опасный! Он только что потребовал санкций против Словакии и Венгрии, которые не имеют права отклоняться от европейского пути, отказываясь от противостояния России!», — отметил Филиппо.

Французский политик заметил, что канцлер желает полностью милитаризовать свою страну и двигаться к войне.

Мерц пригрозил одной стране ЕС

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал неприемлемыми слова Мерца о возможных санкциях против Словакии со стороны ЕС.

По его словам, попытки проведения политики «одного обязательного мнения» означают конец демократии как таковой.