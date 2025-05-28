Венгрия и Словакия заблокировали принятие декларацию Евросоюза о демократии

Венгрия и Словакия заблокировали принятие государствами Европейского союза декларации об укреплении демократии, которую подготовила Польша. Об этом сообщает венгерское информационное агентство MTI.

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Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока, выступая в Брюсселе перед журналистами, заявил, что Будапешт и Братислава не поддержали выдвинутую Варшавой декларацию об укреплении демократической устойчивости в Европе. По его словам, документ размывает позиции конституционных институтов и гражданских организаций и умаляет роль политических партий и гражданских организаций в демократическом обществе.

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Бока подчеркнул, что евроинституты и ряд стран неверно трактуют понятие «демократической устойчивости» и используют её для поддержки внешнего вмешательства в демократические процессы государств ЕС. Он отметил, что Будапешт хочет усилить прозрачность европейского финансирования для неправительственных организаций, так как имеется фундаментальное непонимание их роли в демократическом обществе.

27 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова о возможных санкциях ЕС против Братиславы.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза хотят лишить Венгрию права голоса.