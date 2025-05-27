Госдеп прокомментировал последние заявления Трампа о России

Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что последние заявления президента США Дональда Трампа о России не являются следствием его разочарования в действиях Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Брюс, высказывания Трампа о России не стоит рассматривать как разочарование. Кроме того, она также ответила на вопрос о том, собирается ли Трамп менять свое отношение к России — как заявила Брюс, у Трампа все еще есть инструменты для влияния на ситуацию.

«Я бы не назвала это разочарованием. Это заявление человека, который руководит мирными усилиями в стольких разных регионах. Он ясно дает понять и абсолютно открыт о своем мнении. Думаю, России следует серьезно к этому относиться, американцы точно так относятся», — заявила она.

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Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин «играет с огнем».