Трамп предостерег Израиль от мер, которые прервали бы переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что он должен воздерживаться от любых действий, которые могут помешать переговорному процессу по ядерной программе Ирана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, предостережение со стороны американского лидера прозвучало в ходе телефонного разговора, который он провел с главой израильского правительства на прошлой неделе. Трамп сказал ему, что "не хочет, чтобы что-либо препятствовало" урегулированию ядерного вопроса с исламской республикой, так как сначала намерен попробовать решить его дипломатическим путем. При этом президент США рассматривает и "другие варианты", проинформировал источник.

Согласно сведениям Axios, опасения Белого дома связаны с вероятным намерением Израиля нанести удары по иранским ядерным объектам. По данным портала, министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм также пообщалась с Нетаньяху, уведомила его о позиции Трампа и попросила "дать неделю" на принятие решения о переговорах.

Ранее Axios сообщил со ссылкой на источники, что израильская армия ведет подготовку к нанесению быстрого удара по иранским ядерным объектам в случае провала переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Американский чиновник рассказал порталу, что администрация Трампа опасается возможного принятия Нетаньяху решения без предварительного согласования с Вашингтоном.

Представители Ирана и США провели 23 мая в Риме пятый раунд переговоров по ядерной программе Тегерана, посредником на которых выступает Оман. Глава оманского МИД Бадр аль-Бусаиди по итогам консультаций сообщил о достижении "определенного, но не окончательного прогресса". Как заявил его иранский коллега Аббас Арагчи, Тегеран и Вашингтон надеются за одну-две встречи достичь положительных результатов.