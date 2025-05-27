Орбан обвинил украинских кибермошенников в краже денег у венгерских семей

Украинские кибермошенники и хакеры активизировались в последние годы в Венгрии, рассказал в соцсетях венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.

Глава правительства заметил, что нередко главе домохозяйства достаточно сделать один неудачный клик и «семейные сбережения улетают».

«Мошенники таким образом в год наносят венгерским семьям ущерб в размере 8 млрд форинтов (1,76 млрд рублей)», — уточнил Орбан.

По его словам, венгерские силовики недавно ликвидировали сеть кибермошенников из 19 человек, связанную с «украинской организованной преступностью».

Премьер подчеркнул, что венгерское правительство обсудит усиление мер борьбы с украинскими хакерами и кибермошенниками на заседании в среду, 28 мая.

Риторика Будапешта в адрес Киева, по мнению экспертов, значительно ужесточилась в 2025 году.

Орбан провел чрезвычайное совещание в связи с угрозой со стороны Украины

В частности, венгерские официальные лица стали позволять себе резкие высказывания в адрес Владимира Зеленского и его чиновников, выступать против выделения средств Киеву, обвинять Украину в антивенгерской пропаганде.