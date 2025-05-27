В Госдепе обратились к сторонам конфликта на Украине

Сторонам украинского конфликта нужно избегать дальнейшей эскалации и провести переговоры по мирному урегулированию. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

"Мы призываем к сдержанности и призываем все стороны избегать дальнейшей эскалации. Мы по-прежнему поддерживаем прямые переговоры между Россией и Украиной. Президент [США Дональд Трамп] поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и долговременному миру, любой механизм", - сказала дипломат.