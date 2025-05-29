Госсекретарь США сделал резкое заявление в адрес России

Президент России Владимир Путин должен быть готов к тому, что Соединенные Штаты совместно с Европой введут новые санкции против Москвы, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс по урегулированию конфликта на Украине. О соответствующем заявлении госсекретаря США Марко Рубио рассказал глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль после встречи, пишет Sueddeutsche Zeitung.

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По данным газеты, стороны обсудили санкционное давление на Россию во время визита Вадефуля в Соединенные Штаты, где он провел встречу с госсекретарем Рубио.

«Именно поэтому мы сегодня договорились, что будем тесно координировать следующие шаги, чтобы Путин наконец сел за стол переговоров», — заявил Вадефуль.

Он также привел слова Рубио, сказанные якобы во время беседы с ним, о том, «что будут приняты меры, если Путин будет продолжать отказываться», он «должен быть к этому готов».

22 мая сенат США пригрозил России введением 500%-ных вторичных тарифов, если Москва выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня на Украине в ближайшее время.

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Позже сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в открытом письме президенту России Владимиру Путину заявил о возможности введения новых санкций против Москвы. По словам парламентария, американский сенат готов к любому развитию ситуации.