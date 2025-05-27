В офисе Зеленского прокомментировали состав новой делегации на переговорах

Состав украинской делегации на следующих переговорах по мирному урегулированию конфликта с Россией пока не определен. Об этом заявил Игорь Брусило, заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского, передают украинские СМИ.

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«Для того, чтобы определить переговорную команду на встречу, нужно сформировать повестку дня. Повестка дня формируется страной, которая принимает переговоры, потому что она является страной-посредником между двумя сторонами. Соответственно, обозначив повестку дня, то есть вопросы, которые будут обсуждаться на этих переговорах, можно формировать и переговорную команду, в зависимости от компетенции каждого из ее членов», — заявил Брусило.

Он добавил, что на данный момент ведется работа над этим вопросом.

До этого член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина прокомментировала «Газете.Ru» слова спецпредставителя президента США Кита Келлога о том, что Вашингтон хочет получить от России предложения по мирному урегулированию.

Она считает, что участие США в мирном урегулировании по Украине неизбежно в том или ином объеме.