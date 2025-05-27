Генсек ООН обеспокоен атаками украинских беспилотников по России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выражает обеспокоенность в связи с атаками украинских беспилотников по территории России.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генсек ООН обеспокоен воздействием, оказываемым на гражданское население в Российской Федерации, в результате ударов украинских беспилотников. Атаки на гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом", - сказал он, добавив, что всемирная организация "осуждает подобные нападения, где бы они не происходили".

Дюжаррик также вновь повторил призыв главы ООН к безусловному прекращению огня в конфликте на Украине.

Песков: Запад в упор не замечает удары Украины по мирным объектам России

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев кратно увеличил число атак беспилотниками и реактивными снарядами по объектам в России, с 20 мая сбит 2 331 БПЛА, в том числе 1 465 вне зоны СВО.