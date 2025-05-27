Украина передала США предложения по прекращению огня

Украина направила США предложения по прекращению огня с Россией.

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Об этом заявил заместитель главы офиса президента республики Владимира Зеленского Игорь Брусило в эфире украинского телемарафона.

«От Украины Америка получила предложения о начале прекращения огня. Это прекращение огня должно быть безусловным, потому что даст возможность сесть за стол переговоров. Все остальные этапы будут определены во время этих переговоров», — сказал политик.

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При этом Брусило подчеркнул, что Киев обозначил ряд «непереступаемых красных линий», включая отказ от признания новый российских территорий.