Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского заткнуться, рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Накануне депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что основной преградой для достижения мирного урегулирования на Украине стал Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что устранение первопричин конфликта возможно за 24 часа, если убрать украинского лидера.

«По сути Трамп сказал Зеленскому заткнуться, и делать все для достижения мира, иначе Украина перестанет существовать», — отметил Дубинский.

Парламентарий уточнил, что глава США начнет оказывать давление на Зеленского, если условия Москвы о прекращении огня будут хоть сколь-нибудь приемлемы.

Дубинский констатировал, что либо украинский лидер согласится на завершение противостояния, либо его администрацию «вынесут вперед ногами».

Трамп осудил Зеленского за риторику

Ранее экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор сообщил, что если Москва и Вашингтон не смогут урегулировать украинский конфликт, Зеленский «сожжет Украину и украинцев дотла».

Президенту России Владимиру Путину и Трампу следует осознать, что Зеленского необходимо убрать, подчеркнул эксперт.