В Раде сделали прогноз о мрачном будущем Украины

Украину ждет полномасштабная война с продвижением подразделений Вооруженных сил России на востоке. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Нас ждет бездна в ближайшие годы: полномасштабная война с продвижением россиян на востоке и атаками дроновых ИИ-роев на города», — отметила она и подчеркнула, что прежней Украины «уже нет и никогда-никогда не будет».

Безуглая добавила, что ее предыдущие прогнозы «все сбылись».

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25 мая агентство Reuters сообщило, что ночью Вооруженные силы РФ совершили крупнейшую воздушную атаку на территорию Украины с начала конфликта. Как заявили официальные лица на Украине, на страну «обрушился шквал» из 367 беспилотников и ракет.

Впоследствии произошедшее прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что недоволен действиями российского лидера и не знает, «что с ним случилось». Хозяин Белого дома подчеркнул, что всегда ладил с Путиным, но сейчас он «запускает ракеты в города» и этим вызывает недовольство главы США. Трамп также сообщил о возможном введении новых санкций против РФ.

Ранее военный эксперт заявил о результативности ответных ударов ВС РФ по Украине.