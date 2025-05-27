Эколог рассказал об угрозе биосфере Земли из-за взрыва на химзаводе в Китае

Председатель совета ОО «Экологический союз» Семен Гордышевский в разговоре с Рамблером высказался об угрозе биосфере Земли из-за крупного взрыва на химзаводе в Китае.

27 мая на химическом заводе, который находится в городском уезде Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая, прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел около 11:57 (06:57 мск) в цехе компании Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd. Компания является крупнейшим в мире производителем пестицида хлорперифоса и производит около 11 тыс. тонн этого продукта в год.

Специалист подчеркнул, что в результате инцидента на предприятии мог произойти выброс большого количества суперэкотоксикантов - химических веществ, загрязняющих поверхность планеты и приводящим к тяжелым экологическим последствиям.

Взрыв на заводе, производящем хлорперифос, — это очень серьезно. Хлор – это самый агрессивный элемент галогенов. Именно из-за хлора при горении органики образуются такие соединения, как диоксины и фураны. И они очень опасны, они имеют самую маленькую ПДК [предельно допустимую концентрацию]. И если на заводе взорвались цистерны с хлорсодержащими [веществами], если на месте взрыва был огромный огненный шар с высокой температурой, то там будут очень опасные соединения - и диоксины, и фураны. И тут уже ничего не сделаешь, все это уже ушло в атмосферу. А вредные химические соединения через легкие попадают в кровь людей, в организм практически всех живых существ, кроме анаэробных микроорганизмов, которые дышат метаном. Суперэкотоксикантов могло быть выброшено огромное количество, а, к примеру, 3 грамма диоксинов может вызвать серьезные болезни у всего населения Петербурга. Семен Гордышевский Председатель совета ОО «Экологический союз»

Такое явление, как атмосферный перенос, будет способствовать распространению опасных веществ по планете, подчеркнул специалист.

«В атмосфере идет постоянная циркуляция, там все перемешивается, поэтому выбросы из Китая еще обогнут весь земной шар, причем не один раз. В первую очередь, ситуация ухудшится в районе взрыва, но потом все это поднимется в атмосферу, распространится по розе ветров. Затем вредные вещества выпадут на Землю вместе с атмосферными осадками. Дождь, снег, град увлекают загрязнения за собой, и там, где из подобных облаков выпадут осадки, мало не покажется. Но где именно они выпадут, заранее сказать нельзя», - отметил эксперт, подчеркнув, что появившиеся в результате взрыва в Китае вредные вещества нарушат пищевые цепи в экосистеме, будут накапливаться в почве, в растениях, в мясе и молоке животных, из-за этого будут передаваться людям, что создаст угрозу значительного роста числа мутаций и случаев онкологии.

«Если человечество хочет быть здоровым, то оно должно беречь воздух, как зеницу ока», - заключил Гордышевский.

Ранее стало известно число погибших при взрыве на химзаводе в Китае.