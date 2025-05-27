На Украине назвали красные линии по меморандуму об урегулировании с Россией

Украина не согласится на юридическое признание вхождения в состав России Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, если такое требование будет содержаться в меморандуме об урегулировании, который готовит Москва. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило в эфире телеканала "Рада".

"Для нас остаются неприемлемыми те же позиции, на которых мы находились и прежде - это невозможность юридического признания Крыма российской территорией, невозможность признания четырех областей территорией России", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что Киев ждет от российского меморандума.

Брусило добавил, что Украина рассчитывает получить меморандум об условиях урегулирования от России до конца мая, "возможно, 30 числа".

16 мая в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. Возобновить переговорный процесс предложил 11 мая президент РФ Владимир Путин. Киев после призыва американского лидера Дональда Трампа "немедленно согласиться" на предложение главы российского государства заявил, что примет участие во встрече. До этого Зеленский называл условием для начала переговоров с Москвой введение 30-дневного прекращения огня. По итогам встречи 16 мая Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле "1 000 на 1 000", детально прописать свое видение возможного будущего прекращения огня и продолжить переговорный процесс. Глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский заявил, что Россия удовлетворена результатом встречи.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, работа над меморандумом, который будет представлен Киеву, продолжается, в нем будут обозначены принципы и возможные сроки урегулирования.