Еврокомиссия начала расследование против Pornhub

Европейская комиссия (ЕК) инициировала расследование против четырех сайтов с порнографическим контентом, среди которых оказался и Pornhub, из-за нарушений законодательства о защите детей от подобных материалов. Об этом во вторник, 27 мая, сообщили в пресс-службе регулятора.

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По словам представителей ЕК, причиной для разбирательств стало нарушение интернет-ресурсами Акта цифровых услуг Европейского союза, которым предусматривается наказание в виде штрафа на сумму до 15 процентов от годового оборота компании или даже полной блокировки сайта на территории всего объединения.

— Углубленное расследование будет проведено «в приоритетном порядке», заявили в Комиссии, — передает EurActiv.

При этом фигурантом другого расследования стала сама председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Группа депутатов Европейского парламента подала на нее в суд после того, как ЕК отказалась предоставлять полный доступ к контрактам на покупку вакцин от фармакологической фирмы Pfizer.

1 апреля 2024 года уголовное дело в отношении фон дер Ляйен передали в прокуратуру ЕС. Уже в июле того же года инстанция постановила, что регулятор нарушил правила прозрачности и конфликта интересов при заключении контрактов на покупку вакцин от COVID-19.