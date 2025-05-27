Келлог рассказал, что США хотят получить от России

Предложения по мирному урегулированию ждут Соединенные Штаты Америки (США) от России, документ от Украины уже получен и принят к сведению. Об этом в интервью изданию Fox News заявил специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог.

Он заявил, что Москва чуть больше недели назад заявила, что «собирается разработать так называемый меморандум о достижении мира».

«Мы получили такой от украинской стороны, теперь нам нужно получить его от российской стороны, чтобы после сопоставить их», – отметил Келлог, добавив, что после анализа документов, полученных от обеих сторон, должна состояться следующая встреча.

Келлог: США получили от Украины список условий для заключения мира

Напомним, спецпосланник президента США по Украине предполагал, что второй раунд прямых российско-украинских переговорам может состояться в Женеве.