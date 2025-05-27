В Берлине усилят меры безопасности во время визита Зеленского

Правоохранительные органы Германии усилят меры безопасности в Берлине во время визита Владимира Зеленского, запланированного на 28 мая. Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на полицию.

По данным издания, для Зеленского будет действовать «высший уровень безопасности».

«В таком случае полиция опломбировывает крышки канализационных люков, задействует служебных собак для обнаружения взрывчатых веществ, ведет наблюдение за воздушным пространством, работает противодронная защита, а водная полиция патрулирует реку Шпрее», — говорится в тексте.

Также будет ограничено движение транспорта и перекрыты улицы в районе аэропорта и центра Берлина.

В США назвали главные причины поражения Запада на Украине

Ожидается, что для встречи Зеленского придется задействовать «тысячи полицейских». На этом фоне представитель профсоюза полиции Германии Беньямин Йендро призвал власти ФРГ выплатить правоохранителям компенсации, ввести дополнительные выходные и снизить количество рабочих часов в неделю.