Келлог не исключил встречу Путина, Трампа и Зеленского в Женеве

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил, что следующий раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Женеве.

Спецпосланник в интервью телеканалу Fox News отметил, что после работы с документами Украины и России будет проведен еще один раунд переговоров. Возможно, он пройдет в Женеве, указал Келлог.

Как утверждает Келлог, Россия не захотела проводить новый этап консультаций в Ватикане.

"Я думаю, Женева может стать следующей остановкой, где будут присутствовать все три лидера сторон: президент [США Дональд Трамп], президент [РФ Владимир] Путин, [Владимир] Зеленский", - сообщил спецпосланник телеканалу.

Он также заявил, что американская администрация получила от Украины список условий для урегулирования конфликта с Россией.