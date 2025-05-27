Трамп: Евросоюз запросил срочную встречу по тарифам

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские чиновники обратились к нему с просьбой о проведении переговоров на фоне эскалации торговой войны. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне глава США рассказал, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры «ни к чему не ведут», поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.

«Мне только что сообщили, что ЕС позвонили, чтобы быстро назначить даты встреч. Это позитивное событие, и я надеюсь, что они, наконец, как я потребовал и от Китая, откроют европейские страны для торговли с Соединенными Штатами Америки», — пояснил Трамп.

По его словам, если Брюссель и Пекин действительно выполнят его требования, то «будут очень счастливы и успешны, если они это сделают».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела телефонный разговор с Трампом. Она уточнила, что для достижения торговой сделки с США ЕС потребуется время до 9 июля.