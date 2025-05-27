Североатлантическому альянсу следует прекратить провокации, завершить противостояние на Украине, заявил в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

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Ученый подчеркнул, что США и НАТО в целом фактически являются сторонами конфликта на Украине.

«США и НАТО являются участниками войны, а не посредниками. Прекратите войну!», — потребовал Дизен.

Профессор заметил, что расширение НАТО спровоцировало конкуренцию в сфере безопасности и, соответственно, конфликт на Украине.

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Ранее Дизен предположил, что европейцы постепенно утрачивают авторитет и становятся менее значимы для США.