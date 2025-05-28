Госдеп США не подтвердил отмену ограничений на удары вглубь России

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Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс во время брифинга не подтвердила информацию об отмене ограничений на удары вглубь России западным оружием.

Госдеп США не подтвердил отмену ограничений на удары вглубь России
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«Я не собираюсь обсуждать это. Нет, я не собираюсь это подтверждать», — ответила Брюс на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп «серьезно» может снять ограничения для Киева на удары по территории России с помощью западного дальнобойного оружия.

Мерц: Ограничения на дальность ударов для ВСУ сняли несколько месяцев назад

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о снятии Берлином ограничений на дальность ударов оружия, поставляемого Украине. По его словам, те же ограничения были сняты Великобританией, Францией и США.