Трамп намерен лишить Гарвардский университет всех федеральных грантов

Американская администрация хочет лишить Гарвардский университет всех еще остающихся федеральных грантов на сумму около $100 млн из-за нежелания вуза менять политику. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на письмо, направленное федеральным агентствам.

В обращении Белого дома предписывается также "найти альтернативных поставщиков" услуг. По словам одного из чиновником, подобный шаг по сути означает полный разрыв давних деловых отношений правительства с Гарвардом.

С прошлого месяца администрация заморозила гранты, контракты с вузом на общую сумму почти $3,2 млрд и попыталась приостановить разрешение Гарвардскому университету на прием иностранных студентов. По мнению властей, Гарвард не может обеспечить полную безопасность студентов еврейского происхождения из-за пропалестинских активистов, выступающих против военных операций Израиля в секторе Газа.

В ответ университет подал иск в федеральный суд в Бостоне. Федеральный судья блокировал решение администрации запретить вузу прием студентов из-за рубежа. Временный судебный запрет не позволяет правительству лишить университет сертификации, разрешающей принимать иностранцев для обучения в США.